Росгвардейцы задержали двух великолучан за кражу алкоголя

10:16, 12 июля 2024, ПАИ

Великолукские росгвардейцы задержали двух мужчин, подозреваемых в краже, сообщили ПАИ в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

11 июля в 11:55 поступило сообщение, что из магазина на Октябрьском проспекте в Великих Луках двое неизвестных мужчин похитили дорогостоящие спиртные напитки и скрылись. Сотрудники Росгвардии организовали поиски и в 12:15 задержали 36-летнего и 40-летнего мужчин.

Похищенное изъяли. По факту кражи проводится проверка.