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Происшествия

74-летняя пенсионерка пропала в Пскове

74-летняя Людмила Гусейнова (Галичева) пропала в Пскове, сообщается в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» по Псковской области в соцсети «ВКонтакте».

74-летняя пенсионерка пропала в Пскове. Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт» по Псковской области

11 июля женщина уехала в неизвестном направлении.

Приметы: рост 170 сантиметров, худощавое телосложение, волосы седые короткие, глаза карие.

Была одета в белую куртку, тёмные бриджи и чёрные ботинки. С собой были сумки с вещами.

Женщина нуждается в медицинской помощи.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Людмилы Гусейновой, просят обращаться по телефону 8-800-700-54-52 или 112.

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