74-летняя пенсионерка пропала в Пскове
74-летняя Людмила Гусейнова (Галичева) пропала в Пскове, сообщается в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» по Псковской области в соцсети «ВКонтакте».
11 июля женщина уехала в неизвестном направлении.
Приметы: рост 170 сантиметров, худощавое телосложение, волосы седые короткие, глаза карие.
Была одета в белую куртку, тёмные бриджи и чёрные ботинки. С собой были сумки с вещами.
Женщина нуждается в медицинской помощи.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении Людмилы Гусейновой, просят обращаться по телефону 8-800-700-54-52 или 112.
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