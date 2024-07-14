74-летняя пенсионерка пропала в Пскове

10:47, 14 июля 2024, ПАИ

74-летняя Людмила Гусейнова (Галичева) пропала в Пскове, сообщается в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» по Псковской области в соцсети «ВКонтакте».

11 июля женщина уехала в неизвестном направлении.

Приметы: рост 170 сантиметров, худощавое телосложение, волосы седые короткие, глаза карие.

Была одета в белую куртку, тёмные бриджи и чёрные ботинки. С собой были сумки с вещами.

Женщина нуждается в медицинской помощи.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Людмилы Гусейновой, просят обращаться по телефону 8-800-700-54-52 или 112.