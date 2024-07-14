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Спорт

Великолучанка возглавила топ-6 лучших юных танцоров России по латиноамериканской программе

Воспитанница образцовой студии спортивного бального танца «Созвездие» Василиса Глазычева по итогам танцевального сезона 2023/2024 возглавила топ-6 лучших танцоров России по латиноамериканской программе в категории 10–11 лет. Об этом пишет газета «Великолукская правда. Новости».

Великолучанка возглавила топ-6 лучших юных танцоров России по латиноамериканской программе. Фото предоставила Мария Глазычёва

За победу в рейтинге Василисе Глазычевой вручил диплом президент Российского танцевального союза, народный артист РФ, заслуженный деятель искусств РФ Станислав Попов.

Отметим, в прошедшем сезоне девочка приняла участие в 20 крупных турнирах по танцевальному спорту в Москве и Санкт-Петербурге, в каждом из которых становилась одной из лучших.

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