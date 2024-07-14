Великолучанка возглавила топ-6 лучших юных танцоров России по латиноамериканской программе

20:09, 14 июля 2024, ПАИ

Воспитанница образцовой студии спортивного бального танца «Созвездие» Василиса Глазычева по итогам танцевального сезона 2023/2024 возглавила топ-6 лучших танцоров России по латиноамериканской программе в категории 10–11 лет. Об этом пишет газета «Великолукская правда. Новости».

За победу в рейтинге Василисе Глазычевой вручил диплом президент Российского танцевального союза, народный артист РФ, заслуженный деятель искусств РФ Станислав Попов.

Отметим, в прошедшем сезоне девочка приняла участие в 20 крупных турнирах по танцевальному спорту в Москве и Санкт-Петербурге, в каждом из которых становилась одной из лучших.