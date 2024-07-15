В Пскове росгвардейцы задержали подозреваемого в пяти кражах из гипермаркета

10:22, 15 июля 2024, ПАИ

Росгвардейцы задержали псковича, подозреваемого в пяти кражах из гипермаркета. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

Сигнал тревоги поступил 14 июля около 23:00 из гипермаркета на улице Труда. Прибывшие на место росгвардейцы задержали 54-летнего псковича, который похитил из торгового зала продукты.

Установлено, что задержанный также совершил кражи продуктов из этого магазина 26, 27, 28 и 29 июня. Общий ущерб составил 23 306 рублей.