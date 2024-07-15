Изменения в бюджет Пскова на 2024 год обсудили городские депутаты

15:25, 15 июля 2024, ПАИ

Вопрос о внесении изменений в бюджет Пскова на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов рассмотрели члены комитета по бюджету, налогам и финансовой политике Псковской городской Думы. Заседание состоялось в понедельник, 15 июля, под председательством депутата Юлии Пожидаевой, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковской городской Думы.

Представители администрации Пскова рассказали, что доходы бюджета на 2024 год увеличиваются на сумму 17,3 млн рублей, на такую же сумму изменяется расходная часть бюджета.

Кроме того, участники заседания заслушали информацию по капитальному ремонту многоквартирных домов, капремонту и ремонту дорог и дворовых территорий, проездов к дворовым территориям, установке детских площадок и капремонту объектов социальной сферы по состоянию на 3 июля 2024 года.

«Более 40 учреждений, подведомственных управлению образования, обновляют материальную базу, по 35 объектам уже проводятся работы, причём без отставаний от графика. Также продолжаются работы по 44 муниципальным контрактам по капитальному ремонту и ремонту дорог и благоустройству», – сообщили представители администрации города.