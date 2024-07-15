Более 300 тысяч тонн подкарантинной продукции ввезли в Россию через Псковскую область за полгода

17:26, 15 июля 2024, ПАИ

Более 317 тысяч тонн подкарантинной продукции, а также один миллиард штук свежих срезов цветов, горшочных растений и посадочного материала ввезли в Россию через Псковскую область за полгода. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Больше всего за этот период ввезли яблок – 101 тысяча тонн, соевого шрота – 47,2 тысячи тонн, продовольственного картофеля – 18,2 тысячи тонн, табачного сырья – 17,4 тысячи тонн, моркови – 14,7 тысячи тонн, какао-бобов – 14,3 тысячи тонн, лущёного арахиса – 12,4 тысячи тонн, зелёного кофе в зёрнах – 11 тысяч тонн и белокочанной капусты – 7,6 тысячи тонн, а также 73 тонны прочей растительной продукции.

Основными странами происхождения подкарантинной продукции были Молдавия и Белоруссия, Бразилия, Аргентина, Сербия и Кот-д’Ивуар, а цветочной продукции – Нидерланды, Колумбия, Эквадор, Кения, Польша и Израиль, уточнили в пресс-службе.