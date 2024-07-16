Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Мобильный интернет от Tele2 в Пскове стал в два раза быстрее

Tele2, российский оператор мобильной связи, завершил масштабный проект рефарминга сети в Пскове. Перевод частот в современный стандарт 4G позволил улучшить качество связи и увеличить скорость мобильного интернета в столице региона в два раза, сообщили ПАИ в пресс-службе компании.

Фото: пресс-служба Tele2

Tele2 провела рефарминг во всех районах Пскова. Технические специалисты компании перераспределили частоты в современный стандарт 4G и расширили пропускную способность сети. Модернизация позволила увеличить скорость передачи данных в два раза. Рефарминг обеспечил также устойчивую работу оборудования в периоды пиковых нагрузок и в часы с наибольшим трафиком.

Оператор ускорил 4G-интернет в 21 жилом комплексе, в том числе ЖК «Европа» и «Спортивный квартал», и пяти торговых центрах, включая «Империал», «ПИК 60» и «Максимус». Инфраструктуру связи модернизировали на стадионах «Машиностроитель», «Электрон» и других спортивных площадках.

«Псков – один из популярных городов Северо-Запада, который посещает много туристов. Летом их количество возрастает, поэтому мы реализовали проект рефарминга на крупных транспортных объектах, в том числе на железнодорожном вокзале и в аэропорту имени княгини Ольги. Работы провели и в популярных местах для отдыха и прогулок – в парке Строителей, Финском и Детском парках, Летнем и Ботаническом садах, Зелёном театре и других. Надёжная мобильная связь и качественный высокоскоростной интернет доступны нашим абонентам на всей территории города», – отметил директор псковского филиала Tele2 Сергей Мартынов.

Весной компания Tele2 завершила рефарминг сети в Великих Луках, а также провела расширение частотного диапазона в 60 населённых пунктах Псковской области. Постоянная комплексная модернизация инфраструктуры связи позволила увеличить скорость передачи данных, нарастить ёмкость сети и повысить её надёжность как в крупных городах региона, так и в отдалённых посёлках.

Реклама. ООО «Т2 Мобайл».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












16 июля 2024

Псковичам напомнили основания для отключения газа
16 июля 2024

Семикратный чемпион России поддержал паралимпийца Алексея Обыденнова перед его велозабегом из Изборска
16 июля 2024

Мобильный интернет от Tele2 в Пскове стал в два раза быстрее
16 июля 2024

Лидер «Ночных волков» Александр Залдастанов приехал в Псков
15 июля 2024

Михаил Ведерников поздравил опочан с 80-й годовщиной освобождения от немецко-фашистских захватчиков
15 июля 2024

Модульную врачебную амбулаторию и 27 новых ФАПов построят в Псковской области по нацпроекту в этом году
15 июля 2024

Екатерина Астафьева – о диспансеризации: Самое время позаботиться о своём здоровье
15 июля 2024

В Палкинском районе перекроют участок дороги Изборск – Палкино – Остров 27 июля

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...