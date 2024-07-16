Мобильный интернет от Tele2 в Пскове стал в два раза быстрее

09:54, 16 июля 2024, ПАИ

Tele2, российский оператор мобильной связи, завершил масштабный проект рефарминга сети в Пскове. Перевод частот в современный стандарт 4G позволил улучшить качество связи и увеличить скорость мобильного интернета в столице региона в два раза, сообщили ПАИ в пресс-службе компании.

Tele2 провела рефарминг во всех районах Пскова. Технические специалисты компании перераспределили частоты в современный стандарт 4G и расширили пропускную способность сети. Модернизация позволила увеличить скорость передачи данных в два раза. Рефарминг обеспечил также устойчивую работу оборудования в периоды пиковых нагрузок и в часы с наибольшим трафиком.

Оператор ускорил 4G-интернет в 21 жилом комплексе, в том числе ЖК «Европа» и «Спортивный квартал», и пяти торговых центрах, включая «Империал», «ПИК 60» и «Максимус». Инфраструктуру связи модернизировали на стадионах «Машиностроитель», «Электрон» и других спортивных площадках.

«Псков – один из популярных городов Северо-Запада, который посещает много туристов. Летом их количество возрастает, поэтому мы реализовали проект рефарминга на крупных транспортных объектах, в том числе на железнодорожном вокзале и в аэропорту имени княгини Ольги. Работы провели и в популярных местах для отдыха и прогулок – в парке Строителей, Финском и Детском парках, Летнем и Ботаническом садах, Зелёном театре и других. Надёжная мобильная связь и качественный высокоскоростной интернет доступны нашим абонентам на всей территории города», – отметил директор псковского филиала Tele2 Сергей Мартынов.

Весной компания Tele2 завершила рефарминг сети в Великих Луках, а также провела расширение частотного диапазона в 60 населённых пунктах Псковской области. Постоянная комплексная модернизация инфраструктуры связи позволила увеличить скорость передачи данных, нарастить ёмкость сети и повысить её надёжность как в крупных городах региона, так и в отдалённых посёлках.

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