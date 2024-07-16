Пожарные ликвидируют возгорание в квартире одного из домов Пскова

14:49, 16 июля 2024, ПАИ

Возгорание произошло в квартире на третьем этаже в многоквартирном доме на улице Коммунальной в Пскове, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Прибывшие пожарные ликвидируют возгорание. Площадь пожара составила два квадратных метра. Пострадавших и погибших нет.

На место прибыла хозяйка квартиры.

Выяснилось, что в квартире находились кошки.

На месте работают звено газодымозащитной службы пожарных расчётов, бригада скорой помощи, сотрудники полиции.

Обстоятельства произошедшего выясняются.