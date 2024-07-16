Пожарные ликвидируют возгорание в квартире одного из домов Пскова
Возгорание произошло в квартире на третьем этаже в многоквартирном доме на улице Коммунальной в Пскове, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
Прибывшие пожарные ликвидируют возгорание. Площадь пожара составила два квадратных метра. Пострадавших и погибших нет.
На место прибыла хозяйка квартиры.
Выяснилось, что в квартире находились кошки.
На месте работают звено газодымозащитной службы пожарных расчётов, бригада скорой помощи, сотрудники полиции.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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