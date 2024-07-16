Сельскую ипотеку и развитие аграриев обсудили на «Серебряном дожде». Главное

18:27, 16 июля 2024, ПАИ

Директор Псковского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Дмитрий Алемасов стал гостем программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) сегодня, 16 июля.

Главное из эфира: