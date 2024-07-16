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Экономика

Сельскую ипотеку и развитие аграриев обсудили на «Серебряном дожде». Главное

Директор Псковского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Дмитрий Алемасов стал гостем программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) сегодня, 16 июля.

Дмитрий Алемасов. Фото: ПАИ

Главное из эфира:

  • ещё рано судить, вернётся ли инфляция в 2025 году к 4 %: на это влияет слишком большое количество факторов;
  • цены на рынке недвижимости в России немного перегреты. При этом на рынке вторичной недвижимости наблюдается некоторое затишье;
  • рост спроса на сельскую ипотеку, начавшийся ещё во время пандемии, продолжается и сейчас;
  • в основном сельскую ипотеку в Псковскую области берут семейные люди в возрасте 35–45 лет;
  • среднестатистический получатель сельской ипотеки в Псковской области начал молодеть;
  • за первые полгода жителям Псковской области выдали более 300 млн рублей в рамках сельской ипотеки;
  • закредитованность жителей Псковской области нельзя назвать низкой, но при этом она не граничит с какими-то критическими отметками;
  • россиянам советуют хранить 60 % средств на вкладах с хорошим процентом, остальные 40 % лучше иметь под рукой;
  • наиболее оптимальным сейчас можно считать вклады со ставкой около 18 %;
  • объём поддержки малого бизнеса в России увеличивается: есть дополнительные льготы, субсидии, большой объём дотаций;
  • псковичей призывают не разговаривать по телефону с подозрительными людьми, которые представляются сотрудниками финансовых учреждений. Лучше сразу класть трубку, а вопросы задавать непосредственно в офисе компании.

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