Три мурала украсят стены новой школы на улице Киселёва в Пскове

10:51, 17 июля 2024, ПАИ

Три мурала разместятся на стенах новой школы на улице Киселёва в Пскове, рассказал директор по строительству Алексей Фёдоров в сюжете телеканала «Первый Псковский».

«Ожидаем изюминку школы – это муралы. Огромные панно с изображениями, которые будут располагаться по трём сторонам и выделять школу среди остальных зданий города», – отметил он.

Напомним, строительство новой школы на 525 мест на улице Киселёва в Пскове планируют завершить к концу года.

Всего в Псковской области строятся шесть подобных школ от 200 до тысячи мест. Две в Пскове – на улице Киселева и Инженерной, а также в Гдове, Себеже, Печорах и Пыталовском муниципальном округе.

Все они строятся в рамках президентского нацпроекта «Образование».