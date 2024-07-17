Три мурала украсят стены новой школы на улице Киселёва в Пскове
Три мурала разместятся на стенах новой школы на улице Киселёва в Пскове, рассказал директор по строительству Алексей Фёдоров в сюжете телеканала «Первый Псковский».
«Ожидаем изюминку школы – это муралы. Огромные панно с изображениями, которые будут располагаться по трём сторонам и выделять школу среди остальных зданий города», – отметил он.
Напомним, строительство новой школы на 525 мест на улице Киселёва в Пскове планируют завершить к концу года.
Всего в Псковской области строятся шесть подобных школ от 200 до тысячи мест. Две в Пскове – на улице Киселева и Инженерной, а также в Гдове, Себеже, Печорах и Пыталовском муниципальном округе.
Все они строятся в рамках президентского нацпроекта «Образование».
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