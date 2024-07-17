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Политика

Депутат Ольга Фёдорова подвела итоги работы Псковской городской Думы

Заместитель председателя Псковской городской Думы Ольга Фёдорова подвела для ПАИ итоги работы гордумы за год, перед тем как депутаты уйдут на каникулы.

Ольга Фёдорова. Фото: ПАИ

Прежде всего, она пояснила, почему сессии проходят в короткий временной промежуток.

«Мы тщательно готовимся к каждой, этому предшествует большая скрупулезная работа профильных комитетов», – подчеркнула она, добавив, что в течение года рассматривались вопросы о ремонте многоквартирных домов, дворовых территорий, дорог, состоянии и установке детских площадок, принимались многочисленные правовые акты, вносились правки, изменения, которые требуют своевременной правки и корректировки. Например, об установлении размера окладов работникам муниципальных предприятий, установлении налогового порога для категории малоимущих граждан.

«Перед депутатами с отчётом выступали и руководитель городского УМВД, и глава города и председатель гордумы», – напомнила Ольга Фёдорова и подытожила, что все эти вопросы обсуждаются в соответствии с уставом города.

Она назвала популярной тему ТОС, подчеркнув, что на каждой сессии принимаются решения об установлении границ их территорий, а граждане активно привлекаются к созданию местных самоуправлений.

Ольга Фёдорова также особо выделила вопросы установления мемориальных досок героям СВО, награждение медалями «За заслуги перед Псковом» и присвоение званий «Почётный гражданин Пскова».

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