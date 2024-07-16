Инфляция в Псковской области оказалась ниже, чем в среднем по Северо-Западу

15:05, 18 июля 2024, ПАИ

Годовая инфляция в Псковской области в июне 2024 года увеличилась и составила 7,71 % после 7,58 % в предыдущем месяце. Региональная инфляция осталась ниже, чем по Северо-Западному федеральному округу (8,1 %) и по России в целом (8,59 %). Основные причины ускорения инфляции в регионе – сохранение высокого потребительского спроса и возросшие издержки производителей отдельных товаров, сообщили ПАИ в пресс-службе отделения по Псковской области Северо-Западного главного управления Центрального банка РФ.

В июне цены на продовольствие выросли в годовом выражении на 8,75 %, в предыдущем месяце – на 8,69 %.

У производителей кондитерских изделий увеличились затраты на сырьё. Это произошло в связи с удорожанием какао-бобов на мировом рынке из-за неурожая в странах-поставщиках. Как следствие, цены на шоколад и шоколадные конфеты стали расти быстрее в годовом сопоставлении.

Себестоимость мороженого выросла из-за удорожания молочных жиров, упаковки и транспортировки. При этом более тёплая погода текущим летом в регионе способствовала устойчивому спросу на этот продукт. В результате годовой рост цен на мороженое ускорился.

Годовой прирост цен на непродовольственные товары в июне практически не изменился и составил 6,62 % после 6,64 % в мае. Это было связано с действием разнонаправленных факторов.

В Псковской области сохраняется высокая потребительская активность. В результате в июне бытовая техника стала стоить дороже, чем год назад, тогда как в мае она была дешевле в годовом сопоставлении.

В то же время увеличение объёмов производства в стране кормов для домашних животных привело к ускорению снижения цен на них в годовом выражении. В июне 2024 года цены на услуги повысились по сравнению с прошлым годом на 7,34 % после 6,93 % в мае.

Снижение привлекательности ипотечных программ привело к росту спроса на аренду жилья в регионе. Как следствие, в июне аренда одно- и двухкомнатных квартир в годовом сопоставлении выросла больше, чем месяцем ранее.

Из-за повышения интереса россиян к путешествиям по стране спрос на авиарейсы увеличился. В результате годовой рост цен на авиабилеты ускорился. При этом цены на услуги воздушного транспорта отличаются повышенной волатильностью.

Годовая инфляция в Северо-Западном федеральном округе в июне 2024 года выросла до 8,1 % после 7,97 % в мае. Инфляция повысилась главным образом за счёт ускорения роста цен на овощи. Цены на эти продукты подвержены частым и сильным колебаниям. При этом показатель базовой инфляции, характеризующий наиболее устойчивую её часть, несколько снизился, хотя остаётся на повышенном уровне.

В июне 2024 года годовая инфляция в России возросла до 8,59 %. Однако текущий рост потребительских цен несколько замедлился. На инфляцию меньше, чем в мае, влияло удорожание услуг туризма и пассажирского транспорта. При этом текущее инфляционное давление остаётся выше, чем в первом квартале 2024 года, и пока не демонстрирует устойчивого снижения. Основная причина – высокий внутренний спрос, который продолжает опережать возможности расширения предложения. Для придания устойчивости процессу снижения инфляции необходимо поддерживать жёсткие денежно-кредитные условия в течение более продолжительного времени, чем Банк России прогнозировал в апреле.