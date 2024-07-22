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Хирург – о выборе места для «Восхождения к Победе»: В Священном холме в Изборске гудит «Русский реактор»

С чем связан выбор места для проведения веломотопробега «Восхождение к Победе», объяснил президент мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдастанов (Хирург) в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Хирург – о выборе места для «Восхождения к Победе»: «В Священном холме в Изборске гудит «Русский реактор». Фото: ПАИ

«После показа фильма «Русский реактор» поехал прямо к Александру Проханову. Я хотел, чтобы он на нём тоже побывал, я знаю, как он любит Псковскую землю, место, откуда начинается Россия. Но он тогда не смог приехать. Я хотел с ним просто поговорить и увидеться здесь. Я заехал тогда буквально на несколько минут, просто его обнять. А он мне сказал: «Я хочу тебе показать Священный холм». Я знал об этом холме. Но одно дело, когда ты читаешь, другое дело, когда ты слышишь это огненное, животрепещущее слово», – поделился лидер мотоклуба.

По словам Хирурга, они приехали в Изборск, где Александр Проханов рассказал о Священном холме. «В какой-то момент я как будто услышал доносящуюся из холма вот эту нашу программу, которая будет 26 июля. Я услышал из этого холма, из этих камней, на которых стоит крест, как оттуда гудит «Русский реактор». Как раз лучшего объяснения «реактору» нельзя найти. Он тут, он у вас, в этом холме находится. Это энергия всех пяти империй, многовековая история России, она спрятана в этом холме. Эти камни говорят нам о ней. Это был смысл проповеди, которая меня и всё наше братство толкнула вскочить на мотоциклы и помчаться сюда, в Изборск», – рассказал Александр Залдастанов.

Напомним, веломотопробег «Восхождение к Победе» стартует от Изборского холма 26 июля. Велопробег начнет трёхкратный чемпион мира по паравелоспорту Алексей Обыденнов. Кроме того, «Ночные волки» и Александр Залдастанов уже приезжали в этом году в Псков. В июне они проводили для студентов кинопоказ документального фильма «Русский реактор».

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