За пьяное вождение псковичка лишилась автомобиля и отправилась на обязательные работы

16:34, 24 июля 2024, ПАИ

Псковичку осудили за вождение в нетрезвом виде, сообщили ПАИ в городской прокуратуре.

Установлено, что 3 мая текущего года нетрезвая псковичка, которая ранее уже подвергалась наказанию за управление транспортом в нетрезвом виде, села за руль автомобиля Lada Granta. Во время движения у дома на улице Советской её остановили сотрудники Госавтоинспекции и отстранили от управления автомобилем. От прохождения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения женщина отказалась.

В судебном заседании она полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном.

Суд признал псковичку виновной в совершении преступления по части 1 статьи 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения). Ей назначили наказание в виде обязательных работ на срок 240 часов с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на два года. Кроме того, в доход государства конфискован автомобиль, использованный женщиной при совершении указанного преступления.