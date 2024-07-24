Андрей Маковский: Избирательная система уходит в цифру

16:47, 24 июля 2024, ПАИ

Избирательная система уходит в цифру, считает депутат Псковского областного Собрания Андрей Маковский.

«Сейчас во многих странах мира избирательный процесс цифровизируется, происходит революционный переход от бумажного носителя голоса к электронному. Конечно, такой процесс достоин пристального внимания», – подчеркнул он.

Андрей Маковский отметил, что в этом году на выборах в Московскую городскую Думу будут использоваться онлайн-терминалы, с помощью которых граждане смогут проголосовать. При этом бумажный бюллетень смогут получить желающие проголосовать только по предварительной заявке.

«Это серьёзный и смелый шаг на пути к цифровизации, не говоря уже о сохранении окружающей среды и минимизации возможностей вбросов. Безусловно, с нововведением теряется массовый шарм опускания бюллетеня в урну, так как многие точно не будут подавать заявление заранее», – заметил Андрей Маковский.

Однако теперь можно быстро проголосовать через электронный терминал. Это событие соответствует духу столицы быть сильной и современной, уточнил он.

«Были люди, которые говорили, что круглое колесо хуже квадратного. Были люди, которые говорили, что печатные газеты никогда не заменит смартфон. Были люди, которые не верили в электронные деньги и пластиковые карты. И сейчас есть люди, которые не верят в цифровизацию избирательной системы, так как думают, что голоса могут «уплыть». С таким подходом вообще всё ненадёжно. Любое голосование, электронное или традиционное, легко проверяется по избирательным участкам, если ты знаешь свой актив, свой электорат, знаешь, сколько их и кто они. Поэтому электронной фальсификации быть не может», – заключил Андрей Маковский.