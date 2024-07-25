Великолучанину грозит до двух лет тюрьмы за удар товарища коньками

07:28, 25 июля 2024, ПАИ

Мужчину в Великих Луках могут осудить за то, что он ударил своего товарища коньками по голове. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре города.

Местного жителя обвиняют в причинении лёгкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия (пункт «в» части 2 статьи 115 УК РФ).

В начале июля 2023 года в одной из комнат общежития города между мужчинами возник спор из-за высказанных комплементов женщине. Во время конфликта один из них схватил коньки для катания на льду и ударил им оппонента по голове.

Санкция статьи предусматривает альтернативные виды наказаний, в том числе и лишение свободы на срок до двух лет.

Уголовное дело направлено в суд.