Россельхозбанк запустил акцию «Рецепт для бизнеса»

16:55, 25 июля 2024, ПАИ

РСХБ запустил акцию «Рецепт для бизнеса» для владельцев ресторанов и кафе. В рамках акции юридические лица или индивидуальные предприниматели смогут воспользоваться специальными условиями по торговому эквайрингу, а также дополнительными преимуществами обслуживания в банке. Заключить договор в рамках акции можно до 28 декабря 2024 года.

В акции могут принять участие владельцы кафе, ресторанов, баров, кейтеринговых компаний, предприятий быстрого питания (основной или дополнительный код ОКВЭД 56). Основные преимущества заключения договора в рамках акции:

– торговый эквайринг с комиссией 0,4% от суммы операций;

– предоставление и подключение оборудования бесплатно;

– открытие и обслуживание счёта бесплатно;

– переводы на счета физических лиц бесплатно до 300 тыс. рублей в месяц;

– внешние переводы на счета ЮЛ/ИП по ДБО бесплатно;

– выдача наличных денежных средств бесплатно до 150 тыс. рублей в месяц;

– интернет-банк и мобильный банк бесплатно.

«Россельхозбанк предлагает действующим и потенциальным клиентам современные финансовые решения, которые помогают развивать бизнес. Мы регулярно расширяем свою продуктовую линейку и адаптируем сервисы к различным потребностям клиентов. Ресторанный бизнес является одной из самых активно развивающихся сфер предпринимательской деятельности. РСХБ оперативно реагирует на вызовы рынка и готов предоставить лучшие условия, которые позволят предпринимателям увеличить свою прибыль», – комментирует директор Департамента транзакционного бизнеса Россельхозбанка Валерий Талалаев.

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