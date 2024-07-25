Россельхозбанк запустил акцию «Рецепт для бизнеса»
РСХБ запустил акцию «Рецепт для бизнеса» для владельцев ресторанов и кафе. В рамках акции юридические лица или индивидуальные предприниматели смогут воспользоваться специальными условиями по торговому эквайрингу, а также дополнительными преимуществами обслуживания в банке. Заключить договор в рамках акции можно до 28 декабря 2024 года.
В акции могут принять участие владельцы кафе, ресторанов, баров, кейтеринговых компаний, предприятий быстрого питания (основной или дополнительный код ОКВЭД 56). Основные преимущества заключения договора в рамках акции:
– торговый эквайринг с комиссией 0,4% от суммы операций;
– предоставление и подключение оборудования бесплатно;
– открытие и обслуживание счёта бесплатно;
– переводы на счета физических лиц бесплатно до 300 тыс. рублей в месяц;
– внешние переводы на счета ЮЛ/ИП по ДБО бесплатно;
– выдача наличных денежных средств бесплатно до 150 тыс. рублей в месяц;
– интернет-банк и мобильный банк бесплатно.
«Россельхозбанк предлагает действующим и потенциальным клиентам современные финансовые решения, которые помогают развивать бизнес. Мы регулярно расширяем свою продуктовую линейку и адаптируем сервисы к различным потребностям клиентов. Ресторанный бизнес является одной из самых активно развивающихся сфер предпринимательской деятельности. РСХБ оперативно реагирует на вызовы рынка и готов предоставить лучшие условия, которые позволят предпринимателям увеличить свою прибыль», – комментирует директор Департамента транзакционного бизнеса Россельхозбанка Валерий Талалаев.
Реклама. АО «Россельхозбанк». ИНН 7725114488 Генеральная лицензия Банка России No3349 (бессрочная)
Как в Псковской области насыщают кадрами технические производства, рассказал губернатор
В медиацентре ПАИ началась пресс-конференция, посвящённая участию Псковской области и ГК «Титан» в нацпроекте «Новые материалы и химия»