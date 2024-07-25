«Альфа-банк» повысил ставки по вкладам до 19% годовых

17:44, 25 июля 2024, ПАИ

«Альфа-банк» повысил ставки по вкладам в рублях на разные сроки – на четыре месяца, полгода и один год. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе банка.

Максимальная ставка по «Альфа-Вкладу» на один год увеличилась для всех клиентов до 18,5% годовых, для клиентов Alfa Only – до 19%. Вклад на полгода можно открыть под 17,5% годовых, а клиентам Alfa Only предлагается ставка до 18%.

По вкладам на четыре месяца можно получить до 17% годовых – новые условия действуют для всех клиентов на вновь открываемые вклады.

«Альфа-банк» – крупнейший универсальный частный банк в России. На протяжении более 30 лет занимает ведущие позиции во всех сегментах банковского бизнеса. По итогам 2023 года согласно годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности по РСБУ чистая прибыль «Альфа-банка» составила 121 млрд рублей. Клиентская база составляет 1,8 млн корпоративных клиентов и более 32 млн физических лиц по состоянию на май. «Альфа-банк» развивается по модели Phygital, сочетая цифровые инновации с эффективной сетью физического присутствия, которая насчитывает более 700 офисов в Москве и регионах России, более 2 500 городов с доставкой.

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