Валерий Фролов: Новый закон защитит деньги псковичей от мошенников

18:08, 25 июля 2024, ПАИ

В четверг, 25 июля, вступил в силу закон, по которому банки обязаны приостанавливать на два дня переводы, если информация о получателе денег содержится в базе данных Банка России о случаях и попытках мошеннических операций. В противном случае кредитной организации придётся вернуть клиенту деньги в течение 30 календарных дней.

Исполняющий обязанности управляющего отделением по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России Валерий Фролов прокомментировал корреспонденту ПАИ, каким образом законопроект защитит деньги псковичей.

«По новому закону банки обязаны проверять операции своих клиентов на признаки мошенничества, включая совершение переводов, которые они делают под влиянием злоумышленников. Банком России определено несколько признаков мошеннических операций. Так, будут приостанавливаться переводы на счета, по которым ранее уже совершались мошеннические операции. Ещё один критерий – информация о возбуждённом уголовном деле по факту мошенничества в отношении получателя средств. При этом поступить в банк она может по любым каналам», – отметил Валерий Фролов.

Ещё одно очень важное новшество – это то, что теперь банки будут обязаны учитывать данные сторонних организаций, отметил он. «Например, это может быть информация операторов связи о том, что перед переводом денег зафиксированы необычная для клиента телефонная активность или рост числа входящих сообщений с новых номеров, в том числе в мессенджерах», – обратил внимание эксперт.

При выявлении операции, соответствующей хотя бы одному из этих признаков, банк обязан на два дня приостановить перевод денег или отказать клиенту в совершении операции. Если реквизитов получателя средств нет в базе данных Банка России и клиент подтверждает операцию, то тогда банк обязан незамедлительно исполнить перевод.

Если данные о получателе средств всё же есть в базе данных, то перевод будет приостанавливаться даже в том случае, когда клиент настаивает на нём или пытается совершить его повторно во время двухдневного периода охлаждения.

При этом банк сообщит человеку, что операция отклонена. Но если спустя два дня клиент всё-таки решит сделать перевод на этот же подозрительный счёт, то банк обязан незамедлительно исполнить такое поручение и финансовую ответственность за это нести не будет.

«Новые меры повысят защиту людей от действий злоумышленников. Банк России будет вести мониторинг того, как финансовые организации исполняют нормы закона», – рассказал Валерий Фролов.