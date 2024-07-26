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Происшествия

Мошенники оформили заём на жительницу Палкинского района в день её рождения

Тюремное заключение грозит аферистам, которые оформили заём на жительницу Палкинского района. Об этом ПАИ сообщили в районной прокуратуре.

Следствие установило, что 68-летней женщине в день её рождения позвонил неизвестный, который получил её личные данные под предлогом отправки подарка. Подарок женщина не получила, но спустя некоторое время узнала, что на неё оформили заём в размере 11 800 рублей.

В настоящее время проводится проверка по уголовному делу. Санкция части 1 статьи 159 УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа до 120 000 рублей, обязательные работы на срок до 360 часов, исправительные работы на срок до одного года, лишение свободы на срок до двух лет.

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