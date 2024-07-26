Подросток пострадал при столкновении мотоцикла и автомобиля в Палкинском районе

11:16, 26 июля 2024, ПАИ

Подросток пострадал при столкновении мотоцикла и автомобиля в Палкинском районе, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

Столкновение мотоцикла под управлением 14-летнего подростка и автомобиля Renault Duster, которым управлял 52-летний водитель, произошло на третьем километре дороги Новая Уситва – Добычи – Лоси.

В результате ДТП пострадал подросток, его госпитализировали в медучреждение.

На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.