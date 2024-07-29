Пскович отправится на обязательные работы за покупку и хранение наркотиков

09:40, 29 июля 2024, ПАИ

Жителя Пскова осудили за приобретение и хранение наркотиков, сообщили ПАИ в городской прокуратуре.

Суд установил, что пскович заказал через мессенджер 1,68 грамма наркотика для личного употребления. Затем мужчина забрал его с участка в 399 метрах от жилого дома в Пскове.

Однако при переходе железнодорожных путей у железнодорожного перегона Псков-Товарный – Березки его задержали сотрудники Псковского ЛО МВД России на транспорте и изъяли наркотик.

Псковский городской суд признал мужчину виновным в преступлении по части 1 статьи 228 УК РФ (приобретение и хранение без цели сбыта наркотического средства в значительном размере). Ему назначено наказание в виде обязательных работ на срок 240 часов.