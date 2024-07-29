Эксперт по квестам Кристина Шаинидзе станет гостьей «Бизнес-ланча»

11:46, 29 июля 2024, ПАИ

Эксперт по квестам Кристина Шаинидзе станет гостьей программы «Бизнес-ланч» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 29 июля, в 14:00.

Кристина Шаинидзе расскажет, что помогло ей организовать своё дело с нуля и без начального капитала, почему пандемию она считает самым прекрасным временем в своей жизни, а также поделится опытом преодоления кризисов в бизнесе, назовёт главные качества предпринимателя и не только.

Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».