Любительницу шоколада и тушёнки задержали росгвардейцы в Пскове

10:26, 31 июля 2024, ПАИ

Росгвардейцы задержали псковичку, которая подозревается в открытом хищении товаров из магазина, сообщили ПАИ в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

Сигнал тревоги поступил 30 июля около 21:00 из магазина на улице Труда в Пскове. Прибывшие на место росгвардейцы задержали 21-летнюю псковичку, которая открыто похитила из торгового зала упаковку кофе, три плитки шоколада и восемь банок тушёнки.

По факту грабежа проводится проверка.