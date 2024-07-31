Любительницу шоколада и тушёнки задержали росгвардейцы в Пскове
Росгвардейцы задержали псковичку, которая подозревается в открытом хищении товаров из магазина, сообщили ПАИ в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.
Сигнал тревоги поступил 30 июля около 21:00 из магазина на улице Труда в Пскове. Прибывшие на место росгвардейцы задержали 21-летнюю псковичку, которая открыто похитила из торгового зала упаковку кофе, три плитки шоколада и восемь банок тушёнки.
По факту грабежа проводится проверка.
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