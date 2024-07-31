В Госдуме обсудили статус сотрудников военно-гражданских администраций в новых регионах

13:24, 31 июля 2024, ПАИ

Механизмы и возможность присвоения статуса ветеранов боевых действий не только военным, но и гражданским лицам, которые работали в зоне проведения СВО, обсудили на заседании комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, сообщили ПАИ в пресс-службе Госдумы РФ.

Такая необходимость была подчёркнута премьер-министром Михаилом Мишустиным на заседании Правительства РФ. В ДНР и ЛНР такая норма уже есть. А жители Запорожской и Херсонской областей, обеспечивающие выполнение задач СВО, также получат статус ветерана боевых действий.

«Кроме военнослужащих и добровольцев, нельзя забывать и о гражданском персонале вооружённых сил, врачах, военных корреспондентах, работниках самых различных структур, которые помогали наладить жизнь в новых регионах», – отметил Михаил Мишустин.

Заместитель губернатора Херсонской области, руководитель постоянного представительства Херсонской области при Правительстве России Владимир Боделан подчеркнул, что социальная несправедливость по отношению к сотрудникам военно-гражданских администраций Херсонской и Запорожской областей должна быть устранена.

Среди них – работники МЧС, медики, сотрудники социальных служб, избирательных комиссий. Именно они выполняли опасную работу с начала СВО, добавил Владимир Боделан.

«Большая часть сотрудников военно-гражданских администраций Херсонской и Запорожской областей не были командированными лицами из соответствующих военных, правоохранительных и силовых органов, а приехали в новые регионы по собственному желанию и зову сердца», – подчеркнул он. В регионе проработали законодательные инициативы по этому вопросу, добавил Владимир Боделан.

Отметим, что правительство Псковской области тесно сотрудничает с властями Херсонской области. На новую территорию поставляют гуманитарную помощь из региона. В том числе Псковская область помогает новой территории с ремонтом социальных учреждений, в частности детского сада «Солнышко» в селе Павловка Херсонской области.

Ранее сообщалось, что законодательные органы Херсонской и Псковской областей заключили соглашение о сотрудничестве. Также консультационно-методическую помощь оказывает Херсонской области псковский офис ПФКИ.