Станислав Стармолотов стал гостем программы «Среда обитания». Главное

18:48, 31 июля 2024, ПАИ

Врио председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов стал гостем программы «Среда обитания» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 31 июля.

Главное из эфира: