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Станислав Стармолотов стал гостем программы «Среда обитания». Главное

Врио председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов стал гостем программы «Среда обитания» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 31 июля.

Станислав Стармолотов. Фото: ПАИ

Главное из эфира:

  • наполняемость рейсов между Псковом и Махачкалой – порядка 80 %: это очень хороший показатель для нового маршрута. Исходя из того, как самолёты будут наполняться после окончания высокого туристического сезона, авиакомпания примет решение о дальнейшей судьбе маршрута;
  • самолёты ставших практически ежедневными авиарейсов Псков – Москва стабильно заполняются на 90 %;
  • по мнению Станислава Стармолотова, перспективные направления для налаживания авиасообщения с Псковом – Мурманск, Архангельск, Сыктывкар. Возможно Екатеринбург и Новосибирск;
  • попадание в санкционные списки Евросоюза никак не сказалось на работе и планах группы компаний «Новапорт» – владельца псковского международного аэропорта имени княгини Ольги;
  • до конца года планируется приобрести для «Псковпассажиравтотранса» 25 автобусов-сцепок МАЗ. Ещё пять или семь автобусов получится купить за счёт экономии средств в рамках конкурса. Все машины будут работать в Пскове;
  • возможность приобретения электробусов в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области не рассматривают. Одна такая машина стоит как несколько дизельных автобусов, кроме того, для них нет соответствующей инфраструктуры: электробус в наших условиях окажется «дорогой игрушкой»;
  • региональные власти обсуждают с руководством железной дороги запуск ещё одной пары «Ласточек» между Псковом и Петербургом: это направление очевидно востребовано;
  • на железнодорожных путях проведут ремонтные работы, которые в перспективе смогут сократить время в пути между Псковом и Петербургом как минимум на 15 минут за счёт ускорения поезда;
  • подрядчик по ремонту трассы Ольша – Велиж – Усвяты – Невель уже сдал 29-километровый участок, запланированный на 2024 год, и приступает к работам, изначально планировавшимся на 2025 год;
  • в настоящее время объявлен мораторий на передачу дорог из региональной собственности в федеральную. В перспективе региональные власти хотели бы передать на федеральный уровень тот же Северный обход вокруг Пскова;
  • в 2024 году в Псковской области планируется введение в строй после реконструкции шести мостов. Два из них, в Себежском районе и Стругокрасненском муниципальном округе, уже сданы;
  • по президентскому нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Псковской области на данный момент уровень кассового освоения средств составляет 50 %;
  • в генплане Пскова есть мост через Великую между улицей Народной и Шведской горкой, и в будущем к этому проекту вполне можно будет вернуться.

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