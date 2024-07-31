Запуск новой пары «Ласточек» между Псковом и Петербургом обсуждают региональные власти

16:30, 31 июля 2024, ПАИ

Запуск ещё одной пары «Ласточек» между Псковом и Санкт-Петербургом обсуждают региональные власти с руководством железной дороги, сообщил врио председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 31 июля.

В настоящее время расширение маршрутной сети не планируется, основное внимание направлено на увеличение количества «Ласточек» для повышения эффективности перевозок, отметил гость радиоэфира.

Станислав Стармолотов рассказал, что в долгосрочной перспективе развития железнодорожного транспорта обсуждается возможность применения гибридных локомотивов на маршруте от Луги до Пскова, где в настоящее время отсутствует электрификация. «Гибридный локомотив будет работать на своих батареях. Его применение позволит возвращаться до Луги без перецепки», – уточнил гость программы.

На железнодорожных путях проведут ремонтные работы, которые в перспективе смогут сократить время в пути между Псковом и Петербургом как минимум на 15 минут за счёт ускорения поезда, отметил Станислав Стармолотов.

Отметим, что между Петербургом и Псковом сейчас ежедневно курсирует четыре пары «Ласточек».