Запуск новой пары «Ласточек» между Псковом и Петербургом обсуждают региональные власти
Запуск ещё одной пары «Ласточек» между Псковом и Санкт-Петербургом обсуждают региональные власти с руководством железной дороги, сообщил врио председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 31 июля.
В настоящее время расширение маршрутной сети не планируется, основное внимание направлено на увеличение количества «Ласточек» для повышения эффективности перевозок, отметил гость радиоэфира.
Станислав Стармолотов рассказал, что в долгосрочной перспективе развития железнодорожного транспорта обсуждается возможность применения гибридных локомотивов на маршруте от Луги до Пскова, где в настоящее время отсутствует электрификация. «Гибридный локомотив будет работать на своих батареях. Его применение позволит возвращаться до Луги без перецепки», – уточнил гость программы.
На железнодорожных путях проведут ремонтные работы, которые в перспективе смогут сократить время в пути между Псковом и Петербургом как минимум на 15 минут за счёт ускорения поезда, отметил Станислав Стармолотов.
Отметим, что между Петербургом и Псковом сейчас ежедневно курсирует четыре пары «Ласточек».
Три карантинные зоны из-за заболевания кукурузы пятнистостью листьев установлены в Псковской области
Клиенты Tele2 могут купить SIM-карту с саморегистрацией ещё в четырёх крупных сетях супермаркетов