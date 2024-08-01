В России наблюдается снижение цен на социально значимые продукты

16:54, 01 августа 2024, ПАИ

Рост отпускных цен на ряд социально значимых продуктов ниже темпов инфляции. За последние 12 месяцев подешевели свинина, капуста, лук, сахар и гречневая крупа, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на заявление Минсельхоза.

За неделю с 23 по 29 июля потребительские цены на плодоовощную продукцию снизились на 0,9%, отметил Росстат. Так, цены на огурцы и белокочанная капуста стали меньше на 5,1%, морковь – на 2,6%. Вместе с этим снизились цены на свёклу, бананы, картофель, помидоры и яблоки. По данным Минсельхоза, на динамику цен положительно сказалась активная уборка зерновых, в пять раз опережающая график 2023 года.

Цены на хлеб за месяц практически не изменились. Продукция недлительного хранения из пшеничной муки у производителей реализуется по цене в среднем 64,52 рубля за килограмм, уточнили в ведомстве. В министерстве ожидают, что данный тренд сохранится в дальнейшем.

За месяц мясо кур подешевело на 2,5%, куриные яйца – на 1,3% и 5,9% за первую и вторую категории соответственно. Системная модернизация птицеводческой отрасли и увеличение объёмов производства способствовали снижению стоимости на продукцию, отметили в Минсельхозе.

По данным ведомства, в сегменте непродовольственных товаров темпы роста цен сохранились на уровне прошлой недели и составили 0,12%.