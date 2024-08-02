Часть набережной реки Щировка привели в порядок в Стругах Красных

16:00, 02 августа 2024, ПАИ

Часть набережной реки Щировка на улице Советской привели в порядок в Стругах Красных. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Благоустройство общественного места стало возможным благодаря активному участию населения муниципального округа в голосовании в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда», инициированного президентом Владимиром Путиным. Именно за набережную горожане отдали больше всего голосов в прошлом году.

На набережной проведена планировка территории, устройство пешеходной дорожки, организована зона отдыха, смонтировано ограждение, установлены скамейки и урны, посеян газон. Кроме того, в общественном месте появилось уличное освещение.

Благоустройство территории продолжится в 2025 году, поскольку объект стал победителем голосования и в этом году. В пользу него свои голоса отдали почти 2,8 тысячи человек. Планируется оборудование детской площадки, разреживание и переформирование загущённых насаждений.