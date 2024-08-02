Транспортные полицейские раскрыли кражу телефона в поезде Псков – Петрозаводск

17:19, 02 августа 2024, ПАИ

Транспортные полицейские раскрыли кражу телефона в поезде Псков – Петрозаводск, сообщили ПАИ в пресс-службе УТ МВД России по СЗФО.

В транспортную полицию поступило заявление от 20-летней жительницы Петрозаводска. Она сообщила, что её мобильный телефон пропал во время поездки на скором поезде Псков – Петрозаводск. Ущерб составил более 35 тысяч рублей.

В результате оперативно-разыскных мероприятий транспортная полиция установила личность подозреваемого. Им оказался 56-летний житель Чебоксар, который ранее уже был судим за подобное преступление.

Выяснилось, что мужчина увидел на столике у спящей пассажирки телефон, решил его украсть. Убедившись, что никто не видит, злоумышленник забрал гаджет и вышел на ближайшей станции Подпорожье в Ленинградской области. Сотрудники транспортной полиции Волховстроя задержали подозреваемого в тот же день. При задержании мужчина попытался избавиться от телефона.

Сейчас телефон изъят и будет возвращён потерпевшей. Следователь линейного отдела МВД России на станции Волховстрой возбудил уголовное дело в отношении гражданина по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ (кража). Максимальная санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Рецидивист задержан на основании статьи 91 УПК РФ.