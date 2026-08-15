В Стругокрасненском районе задержали мотоциклиста «под градусом»
Нетрезвого водителя мотоцикла, который ранее уже привлекался к ответственности за аналогичное правонарушение, выявили сотрудники Госавтоинспекции на территории Стругокрасненского района. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
В селе Новоселье инспекторы ДПС Госавтоинспекции остановили для проверки мужчину, который ехал на мотоцикле без государственного регистрационного знака. 52-летний местный житель оказался «под градусом». Обстоятельства произошедшего выясняются.
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