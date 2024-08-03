Техника для работы с ТКО продолжает поступать в Псковскую область

13:50, 03 августа 2024, ПАИ

Техника для работы с ТКО продолжает прибывать в Псковскую область, сообщил в своём Telegram-канале губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

В регион поступило два ломовоза и десять мусоровозов задней загрузки. Всего, таким образом, в распоряжении области уже 38 единиц собственной техники. До конца августа прибудет ещё 31, отметил губернатор.

Напомним, 9 июля прежний региональный оператор по обращению с ТКО в Псковской области был лишён своего статуса. В отношении «Экопрома» было возбуждено два уголовных дела – по факту осуществления компанией предпринимательской деятельности без лицензии и по факту ненадлежащего оказания услуг по вывозу и утилизации отходов.

122 – новый канал связи с временным регоператором по обращению с ТКО в Псковской области. Все новости о ситуации с ТКО в Псковской области и о ликвидации мусорного коллапса читайте в специальном сюжете ПАИ.