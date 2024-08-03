Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Техника для работы с ТКО продолжает поступать в Псковскую область

Техника для работы с ТКО продолжает прибывать в Псковскую область, сообщил в своём Telegram-канале губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Техника для работы с ТКО продолжает поступать в Псковскую область. Фото здесь и далее: Telegram-канал Михаила Ведерникова

В регион поступило два ломовоза и десять мусоровозов задней загрузки. Всего, таким образом, в распоряжении области уже 38 единиц собственной техники. До конца августа прибудет ещё 31, отметил губернатор.

Напомним, 9 июля прежний региональный оператор по обращению с ТКО в Псковской области был лишён своего статуса. В отношении «Экопрома» было возбуждено два уголовных дела – по факту осуществления компанией предпринимательской деятельности без лицензии и по факту ненадлежащего оказания услуг по вывозу и утилизации отходов.

122 – новый канал связи с временным регоператором по обращению с ТКО в Псковской области. Все новости о ситуации с ТКО в Псковской области и о ликвидации мусорного коллапса читайте в специальном сюжете ПАИ.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












03 августа 2024

Съёмки программы «Гастротур» прошли на фестивале «Наше море» в Гдовском районе
03 августа 2024

Техника для работы с ТКО продолжает поступать в Псковскую область
03 августа 2024

Территорию вокруг школьной спортплощадки в Дно благоустроили
03 августа 2024

Ремонт водозаборной скважины в деревне Колоканово Пушкиногорского района завершился
03 августа 2024

Кому стоит ограничить употребление арбуза, рассказала эксперт
03 августа 2024

Второй день фестиваля «Наше море» стартовал в Гдовском районе
02 августа 2024

Митрополит Матфей совершит богослужение в Троицком соборе Пскова 3 августа
02 августа 2024

Приуроченный ко Дню ВДВ автомотопробег прошёл в Пскове

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...