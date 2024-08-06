Любителя алкоголя задержали росгвардейцы в Гдове

10:06, 05 августа 2024, ПАИ

Росгвардейцы задержали гражданина, подозреваемого в грабеже из магазина на улице Карла Маркса в Гдове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

4 августа около 19:00 из магазина в отдел вневедомственной охраны поступил тревожный сигнал. Прибывшие на место происшествия росгвардейцы задержали 20-летнего ранее судимого гражданина, который открыто похитил из торгового зала спиртное общей стоимостью 1 200 рублей.

Молодого человека передали сотрудникам полиции, возбуждено уголовное дело.