Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Экономика

Глобальное падение биржевых индексов произошло в Азии

Обвал фондовых индексов во время торгов произошёл на биржах Азиатско-Тихоокеанского региона, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на Bloomberg.

Ключевой индекс Токийской фондовой биржи Nikkei обвалился на 13,4%, а TOPIX – на 10,6%, что стало максимальным падением с 1987 года. Обвал произошёл на фоне опасений возможной рецессии в США и укрепления иены к доллару, отмечают местные наблюдатели.

Тайваньская биржа TAIEX рухнула на 8,4%, корейский индекс Kospi – на 8%, азиатский фондовый индекс MSCI Asia Pacific – на 4,9%. Торги на биржах Kospi и TOPIX приостановлены. Среди азиатских индексов лучшие показатели у индийского Nifty (упал на 2%) и китайского CSI 300 (упал на 1%).

Возможной причиной падения стала глобальная распродажа акций, которая началась 2 августа. Её спровоцировало решение Банка Японии о повышении ключевой ставки с 0–0,1% до 0,25% 31 июля. По словам генсека японского правительства Ёсимаса Хаяси, кабинет министров не комментирует обвал котировок на Токийской фондовой бирже, однако внимательно следит за происходящим.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












06 августа 2024

Завод «Титан-Полимер» начал отгрузку крупных партий БОПЭТ-плёнки с новым покрытием
06 августа 2024

Сбережения жителей Псковской области на депозитах за год выросли на 25%
05 августа 2024

Руководитель инвестпроекта крупного животноводческого комплекса стал гостем программы «Бизнес-ланч». Главное
05 августа 2024

О тенденциях потребления молока в России рассказал специалист
05 августа 2024

Руководитель инвестпроекта крупного животноводческого комплекса Алексей Лебедев станет гостем программы «Бизнес-ланч»
01 августа 2024

«Альфа-банк» повысил ставки по накопительному счёту до 19%
01 августа 2024

Налоговые поступления в бюджет Псковской области за полгода выросли почти на 1,5 млрд рублей
31 июля 2024

В России наблюдается снижение цен на яйца, огурцы и морковь

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...