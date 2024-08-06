Глобальное падение биржевых индексов произошло в Азии

12:58, 05 августа 2024, ПАИ

Обвал фондовых индексов во время торгов произошёл на биржах Азиатско-Тихоокеанского региона, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на Bloomberg.

Ключевой индекс Токийской фондовой биржи Nikkei обвалился на 13,4%, а TOPIX – на 10,6%, что стало максимальным падением с 1987 года. Обвал произошёл на фоне опасений возможной рецессии в США и укрепления иены к доллару, отмечают местные наблюдатели.

Тайваньская биржа TAIEX рухнула на 8,4%, корейский индекс Kospi – на 8%, азиатский фондовый индекс MSCI Asia Pacific – на 4,9%. Торги на биржах Kospi и TOPIX приостановлены. Среди азиатских индексов лучшие показатели у индийского Nifty (упал на 2%) и китайского CSI 300 (упал на 1%).

Возможной причиной падения стала глобальная распродажа акций, которая началась 2 августа. Её спровоцировало решение Банка Японии о повышении ключевой ставки с 0–0,1% до 0,25% 31 июля. По словам генсека японского правительства Ёсимаса Хаяси, кабинет министров не комментирует обвал котировок на Токийской фондовой бирже, однако внимательно следит за происходящим.