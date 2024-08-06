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Экономика

Руководитель инвестпроекта крупного животноводческого комплекса Алексей Лебедев станет гостем программы «Бизнес-ланч»

Руководитель инвестиционного проекта животноводческого комплекса АО «Ударник» Алексей Лебедев станет гостем программы «Бизнес-ланч» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 5 августа, в 14:00.

Какова инвестиционная привлекательность проектов по строительству молочных ферм? В какие сроки производство молока в стране сможет достигнуть показателей, утверждённых доктриной продовольственной безопасности РФ? Какие меры государственной поддержки помогают развитию отрасли молочного животноводства? Как развиваются отечественные технологии производства сырого молока? Насколько соответствует действительности мнение, что правильно подобранная музыка благотворно влияет на коров и способствует увеличению надоев? Является ли конкурентом растительное молоко коровьему?

Об этом и многом другом – в эфире программы «Бизнес-ланч» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».

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