Жителя Палкино привлекли к ответственности за продажу самогона подросткам

09:42, 06 августа 2024, ПАИ

Жителя Палкино привлекли к ответственности за продажу самогона несовершеннолетним, сообщили ПАИ в районной прокуратуре.

Установлено, что 22-летний житель, зная, что трое обратившихся к нему подростков несовершеннолетние, продал им самогон. А затем он присоединился к празднованию дня рождения одного из покупателей и употреблял с ними спиртные напитки.

В итоге его привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 6.10 КоАП РФ (вовлечение несовершеннолетних в употребление спиртосодержащей продукции).

Отмечается, что мужчина не раз уже привлекается к ответственности за подобные действия. Ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере трех тысяч рублей.