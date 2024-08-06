Сбережения жителей Псковской области на депозитах за год выросли на 25%

10:32, 06 августа 2024, ПАИ

По данным Банка России, на начало июля 2024 года жители Псковской области разместили на вкладах и банковских счетах 113,9 млрд рублей (без учёта средств на счетах эскроу, которые используются для сделок с недвижимостью и спишутся, когда застройщик сдаст квартиру). Это на 25% больше, чем годом ранее. Об этом ПАИ сообщили в отделении по Псковской области Северо-Западного главного управления Центрального банка России.

Более 97% от общего объёма размещённых на депозитах средств представлено рублёвыми вкладами. За год их сумма выросла на 23,5 млрд рублей, или 27%. Вклады в иностранной валюте и драгоценных металлах по сравнению с прошлым годом снизились на 14% и составили в рублёвом эквиваленте 3 млрд рублей.

Вклады стали привлекательнее из-за увеличения процентных ставок на фоне повышения ключевой ставки. Максимальная ставка по вкладам в рублях десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объём депозитов, в середине июля 2024 года составляла 16,6% годовых, а годом ранее – 7,8% годовых.

«С июля этого года средства граждан дополнительно защищены от мошеннических операций. В силу вступил закон, по которому все банки, прежде чем осуществить перевод денег, должны проверить номер карты или счёта получателя и убедиться, что этих реквизитов нет в базе данных Банка России о случаях и попытках мошеннических операций. Если реквизиты в ней есть, банк обязан приостановить операцию на два дня и сообщить клиенту о том, что счёт или карта, куда он хочет перевести деньги, может принадлежать мошенникам. Таким образом, у человека будет время на то, чтобы оценить ситуацию и отказаться от перевода. Если банк не проведёт проверку и сразу отправит деньги на мошеннический счёт, то кредитной организации придётся вернуть клиенту деньги в течение 30 календарных дней. Эти меры призваны повысить защиту граждан от мошенников», – сообщил главный экономист отделения по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России Александр Иванов.