Более чем на 50% увеличилось производство скота и птицы на убой в Псковской области

14:11, 07 августа 2024, ПАИ

210,6 тысячи тонн скота и птицы на убой (в живом весе) произвели в Псковской области в первом полугодии 2024 года, что на 50,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковстата.

За полгода также произведено 116,6 тысячи тонн молока (рост на 5,4%) и 43,8 миллиона штук яиц (уменьшение на 1,2%).

В хозяйствах всех сельхозпроизводителей Псковской области на конец июня текущего года самым многочисленным являлось поголовье свиней – 1 млн 691,6 тысячи голов (рост на 32%). Крупного рогатого скота насчитывалось 59,8 тысячи голов, коз и овец – 21,9 тысячи голов.