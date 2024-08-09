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Политика

795 заявлений на участие в ДЭГ подали в Псковской области

795 заявлений подали на участие в дистанционном электронном голосовании в Псковской области, сообщил председатель региональной избирательной комиссии Игорь Сопов на дискуссионной площадке при общественном совете избирательной комиссии Псковской области сегодня, 9 августа, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото: ПАИ

Численность избирателей, которые смогут принять участие в сентябрьских выборах, – 70 667 человек. Подать заявление на участие в ДЭГ можно на портале «Госуслуги».

Напомним, что приём заявлений на дистанционное электронное голосование (ДЭГ) во всех 13 избирательных кампаниях в 11 муниципалитетах Псковской области начался 22 июля.

Отметим, что в сентябре 2024 года в Псковской области пройдёт 13 избирательных кампаний: семь из них – в трёхдневном формате (6, 7 и 8 сентября), остальные шесть – в двухдневном формате (7 и 8 сентября). Подробнее читайте здесь.

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