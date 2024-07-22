Подача заялений на ДЭГ стартовала на муниципальных выборах в Псковской области

09:25, 22 июля 2024, ПАИ

Приём заявлений на дистанционное электронное голосование (ДЭГ) во всех 13 избирательных кампаниях в 11 муниципалитетах Псковской области начался в понедельник, 22 июля. Заявление можно подать через портал «Госуслуги».

Период подачи заявлений на разных территориях Псковской области может отличаться в связи с различным количеством дней голосования на них. Подробная информация о сроках подачи заявления будет указана в личном кабинете на «Госуслугах».

Напомним, что в сентябре 2024 года в Псковской области пройдёт 13 избирательных кампаний: семь из них – в трёхдневном формате (6, 7 и 8 сентября), остальные шесть – в двухдневном формате (7 и 8 сентября). Подробнее читайте здесь.

Добавим, что сентябрьские выборы затронут 74 тысячи избирателей из 11 муниципалитетов региона.