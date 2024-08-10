Александр Лукашенко: Украина нарушила воздушное пространство Белоруссии, все летевшие цели уничтожены
Украина нарушила воздушное пространство Белоруссии, все летевшие цели уничтожены, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщает БелТА.
Перехват воздушных целей с Украины ПВО Белоруссии осуществила на территории страны на высоте 1,5 километра 9 августа в 19:04 по московскому времени.
Сейчас специалисты ищут то, что было уничтожено. По предварительным данным, воздушное пространство Белоруссии нарушили ударные беспилотники, летевшие с Украины.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
10 августа 2024
Жителя Литвы будут судить за ДТП со школьным автобусом в Псковской области, в котором пострадали 16 детей и трое взрослых
09 августа 2024
Автозапчасти почти на 2,5 млн рублей пытались незаконно ввезти в Россию через Псковскую область