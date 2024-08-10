Александр Лукашенко: Украина нарушила воздушное пространство Белоруссии, все летевшие цели уничтожены

12:12, 10 августа 2024, ПАИ

Украина нарушила воздушное пространство Белоруссии, все летевшие цели уничтожены, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщает БелТА.

Перехват воздушных целей с Украины ПВО Белоруссии осуществила на территории страны на высоте 1,5 километра 9 августа в 19:04 по московскому времени.

Сейчас специалисты ищут то, что было уничтожено. По предварительным данным, воздушное пространство Белоруссии нарушили ударные беспилотники, летевшие с Украины.