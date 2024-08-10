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Происшествия

16 человек погибли на водоёмах в России за сутки

16 человек погибли на водоёмах в России 9 августа, сообщается в Telegram-канале МЧС России.

Фото: ПАИ

МЧС России призывает граждан не купаться ночью, находясь в лодке надевать спасательный жилет, не раскачивать судно и не прыгать с него.

Напомним, что основная причина несчастных случаев при купании – недооценка опасности и неумение выходить из тяжёлой ситуации. Часто человек тонет не потому, что не умеет плавать, а потому, что поддаётся панике. Чтобы избежать тяжёлых последствий, каждый человек должен знать элементарные правила безопасности на воде.

Желательно купаться только на оборудованных пляжах, где есть все средства для спасения и оказания первой помощи. Статистика показывает, что 80 % несчастных случаев происходит в местах, не предназначенных для плавания. В незнакомых водоёмах дно может нести опасность в виде разбитых стёкол, коряг, металлических прутов и прочего мусора. Нельзя купаться в заболоченных местах и там, где есть тина и водоросли. Лучше всего выбирать водоёмы с песчаным дном или галькой.

Кроме того, не следует заплывать за буйки – шансы на спасение резко уменьшаются, если человек находится далеко от берега.

Строго запрещается купаться в водоёмах в нетрезвом состоянии. Алкоголь дополнительно расширяет сосуды, и после погружения в холодную воду наступает резкий спазм. В условиях открытого водоёма это может стоить жизни. Не стоит забывать, что нетрезвый человек не в состоянии адекватно оценивать ситуацию и может совершать поступки, которые никогда бы не совершил в трезвом виде.

Правила безопасности на воде запрещают подплывать близко к судам: при их приближении уровень воды резко повышается. Кроме того, известны случаи затягивания плавающих людей под дно теплохода.

Кроме того, запрещаются прыжки в воду с лодок, катеров, пирсов и прочих объектов, не приспособленных для этих целей.

Помимо этого, не рекомендуется купаться в водоёмах, если температура воды ниже +15 градусов. Также нельзя купаться во время шторма или в местах с сильным прибоем.

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