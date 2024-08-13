Пскович, выступающий за московский «Локомотив», номинирован на звание лучшего игрока команды

14:31, 13 августа 2024, ПАИ

Пскович Александр Морозов, выступающий за московский «Локомотив» в Молодёжной футбольной лиге, стал претендентом на награду лучшего игрока команды первого этапа турнира, сообщает пресс-служба молодёжной команды «Локомотив».

В первой части сезона Александр Морозов забил пять мячей и отдал четыре голевые передачи. Морозов забивал в ворота московского «Строгино», казанского «Рубина» и самарских «Крыльев Советов».

Пскович перешёл в «Локомотив» из «Пскова» в 2021 году. В голосовании за звание лучшего игрока команды первого этапа Александр Морозов собрал 425 голосов, немного отставая от своего сокомандника Матвея Захаржевского.

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