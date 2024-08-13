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Экономика

Сбербанк намерен к концу года нарастить долю на рынке кредитования в Крыму до 20–25%

Сбербанк намерен к концу 2024 года нарастить долю на рынке кредитования в Крыму до 20–25%, заявил глава банка Герман Греф.

«Наш приход здесь – это плохая новость для наших конкурентов, потому что на 200 базисных пунктов сразу же упали ставки здесь по кредитованию. Я думаю, что это хорошая новость для предпринимателей и для жителей Крыма, поэтому мы будем поддерживать высокий уровень конкуренции. Я думаю, что мы быстро будем наращивать долю нашего рынка. До конца этого года доля нашего рынка здесь будет примерно 20–25%», – сказал Греф.

Фото: пресс-служба Сбера

Как отметили в банке, к концу года в Крыму будет 22 отделения «Сбера». Так, офисы планируется открыть в Бахчисарае, Джанкое и Алуште, рассматриваются также города Саки и Алупка. Сейчас средний поток клиентов составляет 500 человек в день по каждому отделению.

«Нужны очень хорошо подготовленные люди. Что касается работы наших офисов, там очень высокий технологический порог требований. Поэтому первые 300 человек мы завезли из других территорий России. Они составили костяк команды. Сейчас идет подготовка персонала в Крыму. И мы расширяемся уже полностью за счет местных кадров. У нас сегодня есть проблема дефицита кадров, но... как правило, к нам люди идут с большим удовольствием», – добавил Греф.

Также в Сбербанке отметили, что если в прошлом году основным продуктом банка в Крыму была ипотека, то в этом году пользуются спросом автокредиты и потребительские кредиты.

Сбербанк начал работу в Крыму в 2023 году. В настоящее время на территории полуострова действует 18 точек обслуживания «Сбера»: 15 офисов для розничных клиентов и 3 – для бизнеса. Города присутствия: Севастополь, Симферополь, Ялта, Керчь, Феодосия, Евпатория.

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