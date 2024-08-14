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Общество

Уникальные блюда из яблок представят на фестивале «Лешуга» в Пскове

Оригинальные блюда из яблок смогут попробовать гости первой ярмарки яблок, урожая, традиционных продуктов и напитков «Лешуга» в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото: ПАИ

Гости мероприятия смогут попробовать паштет из подпечённых яблок и псковского судака, который подаётся в створке от устриц, запечённые с сыром и овсяным печеньем садовые яблоки, закуску из пускового судака с яблоком на креветочной чипсе, булочки с сыром бри, яблоками сорта «мантет»и карамелизованным луком. Также среди блюд будет бедро фермерского цыплёнка на углях с можжевельником, которое подаётся с печёным яблоком с кориандром, жжёной кукурузой и ремесленным хлебом под соусом из дикого щавеля и сметаны.

Также на фестивале выступят музыкальные фолк-коллективы. Гости мероприятия смогут принять участие в гастрономическом шоу, увидеть процесс приготовления яблочного сока, посетить мастер-классы и лекции.

Карту ярмарки можно посмотреть здесь.

Напомним, фестиваль «Лешуга» пройдёт с 16 по 18 августа в Финском парке Пскова в рамках гастрономического фестиваля «Наливное яблочко», который состоится при поддержке президентского национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

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Публикуем карту ярмарки «Лешуга» в Пскове

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