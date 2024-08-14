Публикуем карту ярмарки «Лешуга» в Пскове

12:06, 14 августа 2024, ПАИ

Публикуем карту ярмарки яблок, урожая, традиционных напитков и продуктов «Лешуга», которая пройдёт в Пскове с 16 по 18 августа. Карту ПАИ предоставили организаторы ярмарки.

Площадка проведения ярмарки – парк Куопио (напротив Гремячей башни). «Будет много интересного. Совсем скоро выложим программу фестиваля», – отметили организаторы.

Ярмарка проходит при поддержке президентского нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» и Росмолодёжи.

О том, что ждёт гостей ярмарки «Лешуга» в Пскове, ранее рассказал креативный менеджер Театрально-концертной дирекции Псковской области Дмитрий Волхонов в программе «Место встречи» на радио «7 НЕБО». Подробнее читайте здесь.