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Общество

Ярмарка яблок впервые пройдёт в Пскове

Ярмарка яблок, урожая, традиционных напитков и продуктов «Лешуга» пройдёт в Пскове с 16 по 18 августа, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

В Финском парке можно будет попробовать местные напитки, познакомиться с технологиями производства яблочного сока и увидеть процесс своими глазами, принять участие в яблочном турнире, попробовать крафтовую продукцию и посетить гастрошоу. Также посетители смогут послушать музыкальные фолк-коллективы «Отава Ё», группа «Родная речь», Settlers, Kasha, певицу Marsianna.

Название мероприятия символично – слово «лешуга» является псковским диалектизмом. Так в регионе называют дикие яблони, отметил глава региона.

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