Андрей Маковский: Наше сплочение видно в быстром сборе гуманитарного груза для жителей Курской области

16:23, 14 августа 2024, ПАИ

Сплочённость жителей Псковской области в сборе гуманитарного груза для жителей Курской области, пострадавших от обстрелов ВСУ, отметил депутат Псковского областного Собрания Андрей Маковский.

Он подчеркнул, что украинские террористы осуществляли вооружённые преступления против мирного населения на территории Курской области, в связи с этим людям пришлось покинуть свои дома.

«В такие моменты у российского народа есть определённая привычка – эта привычка сплачиваться и давать отпор врагу. Наше сплочение видно в быстром сборе гуманитарного груза для наших граждан, попавших в беду. В составе груза, вес которого около 20 тонн, средства гигиены, продукты, детские товары, одежда и другие необходимые вещи. Это всё то, что необходимо нашим людям на первое время», – сказал Андрей Маковский.

«Уверен, что в скором времени враг будет разбит. Победа будет за нами», – заключил депутат Псковского областного Собрания.

Напомним, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников призвал жителей региона поддержать Курскую область. Региональный штаб «Мы вместе» сразу начал сбор гуманитарной помощи для жителей области. Список необходимых вещей и куда их можно передать – в соцсетях Ресурсного центра поддержки добровольчества t.me/dobro_60, vk.com/dobro_60.