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Экономика

На какие продукты вырастут цены в августе–сентябре 2024 года

Производители продуктов питания планируют повысить цены в августе–сентябре 2024 года, пишет «Коммерсантъ».

На какие продукты повысят цены в августе–сентябре 2024 года. Фото: ПАИ

Закупочные цены увеличатся на 5–40%. Об этом сообщают производители кондитерской продукции Mars, Ritter Sport, «Славянка» и «Дымка», молочной продукции Viola, «Экомилк» «Вимм-Билль-Данн», Health & Nutrition (ранее Danone), «Милком», «Пискаревский молзавод». Среди них также производители хлеба «Каравай», пивных напитков «Балтика» и AB InBev Efes.

Пересмотр цен связан с повышением себестоимости, подорожанием сырья, рабочей силы, логистики, материально-технических ресурсов, сообщил зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов.

Ещё одним фактором увеличения цен является рост инфляции. В июле 2024 года инфляция на продукты в России выросла на 9,67%, общая – на 9,13%.

Заметнее всего повысятся цены на кондитерские изделия. Ritter Sport сообщает, что с 1 сентября отпускные цены на ассортимент Extra Cacao поднимутся на 40%. Mars, Dove и «Коркунов» с 9 сентября подорожают на 19%, Skittles – на 13%. Компании «Каравай» и «Славянка» поднимут цены на 10%.

Повышение стоимости, вероятнее всего, будет происходить в несколько этапов. Срок согласования цен, предложенных поставщиками, может занять от 30 дней до нескольких месяцев.

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