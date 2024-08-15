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Общество

«Романтика» из Бежаницкого района продолжает желтеть и набирать вес

Тыкву-гиганта продолжает выращивать семья Катковых из Бежаницкого района. Об этом сообщается в группе «Семья Катковых» в соцсети «ВКонтакте».

Романтика из Бежаницкого района продолжает желтеть и набирать вес. Фото: Фото здесь и далее: группа «Семья Катковых» в соцсети «ВКонтакте»

Тыкву хозяева решили назвать Романтика. «В честь того дня, когда она цвела, а я производила её ручное опыление», – рассказала Анна Каткова.

В настоящее время вес необычайно большого овоща составляет 78 килограмм. Измерить тыкву удалось при помощи специального онлайн-калькулятора и мягкой сантиметровой ленты. Такого результата семье Катковых удалось достигнуть чуть меньше чем за месяц.

Напомним, что гигантская тыква из Бежаницкого района, которую вырастила семья Катковых, заняла третье место в конкурсе «ТыквыБатл23». По ссылке можно посмотреть спецрепортаж ПАИ о том, как росла тыква. В том году вес тыквы-гиганта из Бежаницкого района, которую вырастила семья Катковых, превысил полтонны.

Отметим, что семья Катковых является многодетной. У Анны и Петра Катковых пять детей. Весной 2013 года семья окончательно переехала из Санкт-Петербурга в деревню.

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